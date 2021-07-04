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Бойовики обстріляли позиції ООС 5 разів: один український військовий загинув

Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбасі з початку 4 липня проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів позицій ООС один український військовий загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

"Один військовослужбовець зі складу ООС отримав несумісні з життям поранення", - наголошується в заяві.

Командування ООС висловило щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Відзначається, що проросійські бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Так, в районі Водяного вони використовували гранати різних систем і стрілецьку зброю.

Під Авдіївкою обстріл українських військових вівся з великокаліберних кулеметів, а в районі селища Мирне - протитанковими гранатами.

Біля населеного пункту Березове бойовики стріляли з автоматів.

Українські військові відкривали у відповідь вогонь по позиціях проросійських бойовиків.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомила представникам місії ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 липня, проросійські бойовики на Донбасі 14 раз порушували режим припинення вогню.

Відзначимо, 26 червня окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті обстрілу загинув український військовий.

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