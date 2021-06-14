Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів

У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь по позиціях наших військових. Били зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок зафіксовано ще одне порушення в цьому ж районі.

"Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В ООС уточнили, що бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

Але на обстріли російсько-окупаційних військ наші бійці відповідали взаємністю.

Також повідомляється, що про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.