Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ООС біля Авдіївки

Від початку доби бойовики чотири рази порушували режим "тиші" на Донбасі. Під час обстрілів окупаційні війська використовували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, з 5:00 до 7:00 бойовики двічі обстрілювали українських військових біля Луганського з мінометів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також у ранковий час російські окупаційні війська активізували обстріли по позиціях ООС поблизу Верхньоторецького, використовуючи при цьому гранатомети різних систем та кулемети великого калібру. Крім того, бойовики вели вогонь по захисниках в районі Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Як зазначається, українські військовослужбовці оперативно та жорстко відповідали на обстріли окупантів з наявних вогневих засобів. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі доба минула неспокійно - окупаційні війська провели 16 обстрілів, внаслідок чого двоє українських військових дістали поранення, ще один - бойову травму.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату, в результаті чого постраждав військовий Збройних сил.