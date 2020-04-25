Бойовики обстріляли з гранатометів Лебединське: поранено військового

Сьогодні ввечері в результаті ворожого обстрілу на Донбасі було поранено українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, ввечері під обстріл проросійських бойовиків потрапили позиції українських військових в районі Лебединського. Окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети. Підрозділи Об'єднаних сил дали відсіч з наявних вогневих засобів.

Зазначається, що в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Пораненого військового евакуювали до військово-медичного закладу, де йому надали допомогу.

"Такі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі з початку доби було зафіксовано 10 обстрілів, Окупаційні сили били з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових не було зафіксовано.