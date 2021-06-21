RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики обстріляли Донбас з гранатометів і мінували територію

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військових. За сьогодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксували три порушення припинення вогню.

Про це повідомляє прес-службу штабу ООС у Facebook.

Порушення зафіксовані в районі Красногорівки. Там російські найманці відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та кулеметних протитанкових гранатометів.

У районі Грунтового бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

У районі селища залізного в Донецькій області бойовики замінували територію Дистанційно мінами ПОМ-2.

"У районі населеного пункту залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні ООС.

Бойових втрат і поранених серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Про всі порушення поінформували подання ОБСЄ.

Нагадавши, бойовики на Донбасі застосовували стрілецьку зброю і безпілотники. Його довелося знешкодити.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі поранили мирного жителя Авдіївки, обстрілявши місто з гранатометів Чоловікові надали допомогу військові ЗСУ та доставили до лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас