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Бойовики обстріляли Донбас з артилерії і гранатометів: поранений боєць

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 2 вересня. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу штабу ООС.

В районі Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Новомихайлівки окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. А в районі Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", -йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські бійці відкривали вогонь по противнику, щоб припинити обстріли.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, що бойовики розміщують військову техніку на полігонах, біля населених пунктів та в житлових кварталах окупованого Донбасу. Там зафіксували танки, гаубиці, зенітні установки й БТРи окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український воїн. Він отримав смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків в районі Попасної.

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Донбас