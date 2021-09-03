Бойовики обстріляли Донбас з артилерії і гранатометів: поранений боєць

Бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 2 вересня. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу штабу ООС.
В районі Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Новомихайлівки окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. А в районі Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", -йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що українські бійці відкривали вогонь по противнику, щоб припинити обстріли.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, що бойовики розміщують військову техніку на полігонах, біля населених пунктів та в житлових кварталах окупованого Донбасу. Там зафіксували танки, гаубиці, зенітні установки й БТРи окупантів.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український воїн. Він отримав смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків в районі Попасної.