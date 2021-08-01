Бойовики обстрілювали воїнів з гранатометів і запускали безпілотники: поранено бійця

Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 7 разів за минулу добу, 31 липня. В результаті обстрілів один український воїн отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
У районі Водяного на Приазов'ї окупанти 4 рази обстрілювали позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Також у напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.
Також повідомляється, що в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Внаслідок обстрілів один український воїн зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого - середньої тяжкості", - уточнили в штабі ООС.
На обстріли окупантів наші бійці відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, станом на сьогоднішній ранок, бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі розміщують танки, гаубиці та іншу заборонену техніку. Її зафіксували безпілотники спостерігачів ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що бойовики отримують нові партії російської зброї. Серед неї - самохідні артилерійські установки, снайперські комплекси, протитанкові міни.