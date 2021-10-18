Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів і кулеметів

Бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі минулої доби, 17 жовтня. Обійшлося без втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У напрямку Луганського російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У районі Кримського окупанти застосували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
Біля Новозванівки позиції українських воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в ООС.
Наші бійці відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити вогневу активність окупантів.
Нагадаємо, що окупанти розміщують "Гради" і танки на окупованих територіях. Їх помітили спостерігачі ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила моніторинг ситуації на Донбасі. У Донецьку окупанти влаштували протести біля готелю, де проживають спостерігачі.