Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів: обійшлося без втрат

Бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі минулої доби, 23 вересня. Обійшлося без втрат у лавах наших воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Крмського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Також увечері бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в бік населеного пункту Новолуганське.
Обійшлося без втрат у лавах українських захисників.
"Втрат серед українських воїнів немає", - уточнили в ООС.
Також повідомляється, що на обстріли бойовиків наші бійці відповідали взаємністю.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бойовики влаштували масові навчання на Донбасі. У Луганській області ОБСЄ зафіксувала постріли з танків.
Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі застосовують заборонену зброю. Вони обстрілюють позиції ООС з мінометів.