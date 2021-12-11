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Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів: обійшлося без втрат

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських військових. При цьому вони двічі застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі населеного пункту Піщане в Луганській області окупанти застосували міномети 82-го калібру. У напрямку Новотошківського вони здійснили обстріл наших позицій з підствольних гранатометів й стрілецької зброї. У бік Попасної найманці цілилися з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Також недалеко від Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а в районі Південного - міномети 82-го калібру й станкові протитанкові гранатомети.

В результаті обстрілу бойовиків українські військові не постраждали.

Також зазначається, що наші воїни відповідали на обстріли бойовиків, не застосовуючи забороненого озброєння.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі стягують озброєння. ОБСЄ розповіла про сотню танків, "Гради", гармати, міномети та іншу техніку.

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Донбас