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Бойовики обстрілювали позиції ООС на Донбасі з кулеметів і гранатометів

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Донбас, Вівторок 08 червня 2021 17:47
Бойовики обстрілювали позиції ООС на Донбасі з кулеметів і гранатометів Фото: бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 8 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти двічі обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Новгородське. Бойовики двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед наших військових немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що обстановка в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 червня, бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден військовий не постраждав.

Крім того, на Донбасі діти стають жертвами війни. В ОБСЄ повідомили, скільки неповнолітніх загинули, пропали безвісти і отримали поранення в результаті агресії Росії.

Додамо, що ОБСЄ нарахувала за вихідні на Донбасі майже 150 обстрілів і вибухів.

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