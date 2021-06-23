Бойовики обстрілювали Донбас з гранатометів, мінометів та запускали безпілотники

Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 21 червня. Вони обстрілювали позиції українських військових з гранатометів, мінометів і запускали безпілотники.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

У районі Золотого-4 окупанти здійснювали обстріл українських позицій з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У Красногорівці ворог обстрілював наших бійців зі станкових протитанкових гранатометів.

А в районі Лебединського окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Також з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем окупанти двічі здійснили обстріл поблизу Водяного на Приазов'ї.

Крім того, в напрямку Світлодарська бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

А в районі населених пунктів Мар'їнка і Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3м" з перетином лінії розмежування.

"БПЛА противника вчасно придушені засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Більш того, станом на сьогоднішній ранок бойовики тричі примудрилися порушити "тишу" на Донбасі.

У районі Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Майорська бойовики застосували проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також в районі Південного окупанти били по ООС з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат в результаті ворожого вогню немає.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - уточнили в ООС.