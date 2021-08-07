Бойовики обстрілювали 5 разів українські позиції з гранатометів та мінометів

Поблизу Водяного біля Донецька ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Водяного на Приазов'ї російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

В район Новотошківського бойовики били з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів й стрілецької зброї. А в бік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед українських захисників немає.