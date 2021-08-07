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Бойовики обстрілювали 5 разів українські позиції з гранатометів та мінометів

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Україна, Субота 07 серпня 2021 07:54
Бойовики обстрілювали 5 разів українські позиції з гранатометів та мінометів Фото: бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі 5 разів (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 5 разів за минулу добу, 6 серпня. Окупанти відкривали вогонь з мінометів та гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Поблизу Водяного біля Донецька ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Водяного на Приазов'ї російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

В район Новотошківського бойовики били з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів й стрілецької зброї. А в бік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли Кросногорівку. В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку й поранено мирного жителя.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі залишається напруженою ситуація на ділянках розведення військ. ОБСЄ зафіксувала численні порушення в Золотому і Петровському.

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