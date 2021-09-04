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Бойовики вночі стріляли біля Старогнатівки, поранений український військовий

Автор: Инна Собора

З початку доби 4 вересня бойовики на Донбасі здійснили один обстріл позицій українських сил. У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий.

Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

За минулу добу бойових втрат серед українських захисників немає.

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Донбас