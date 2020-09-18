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Бойовики вночі стріляли з гранатомета поблизу Водяного

Автор: Инна Собора

Минулої доби, 17 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації вкотре порушили мирні домовленості. Вони здійснили одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї біля Новогригорівки.

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Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Постріли були неприцільними і не становили загрозу українським військовим. Тому вони не відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 18 вересня, зафіксований ще один обстріл бойовиків. Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував українських військових поблизу населеного пункту Водяне. Військовослужбовці ООС вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, в штабі ООС повідомляли, що на Донбасі 16 вересня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу.

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