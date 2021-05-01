Бойовики вночі скинули гранати на позиції сил ООС, поранений військовий

З початку доби, 1 травня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.
Так, неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.
"Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу, 30 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму "тиші". Бойовики стріляли в районі Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Широкиного.
Втрат за минулу добу немає.
Нагадаємо, за попередню добу, 29 квітня, бойовики 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав поранення.
Крім того, ОБСЄ зафіксувало 37 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області ситуація стала гіршою.