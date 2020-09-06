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На Донбасі під час обстрілу загинув військовий, сили ООС дали відсіч

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі вдруге за добу порушили перемир'я. Окупанти зі стрілецької зброї відкрили вогонь по українських позиціях біля Причепилівки у Луганській області.

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Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав несумісне з життям поранення. Підрозділи Об'єднаних сил дали відсіч російським окупантам.

"У відповідь на обстріл, підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - наголосили у командуванні.

Нагадаємо, сьогодні вдень проросійські бойовики з гранатомету прицільно обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Красногорівки, в результаті чого отримав поранення український військовий.

Після цього на засіданні ТКГ українська делегація заявила, що подібні одинокі обстріли бойовиків не стануть підставою для зриву перемир'я на Донбасі.

Крім того, сьогодні окупанти здійснили провокативний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми.

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