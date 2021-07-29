Бойовики мінували Південне і застосовували ракетні комплекси, міномети й гранатомети

Недалеко від селища Зайцеве бойовики обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Водяного в районі Донецька ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

А в районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського противник здійснював обстріли позицій ООС з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

В районі Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Також в районі Кам'янки окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного на Приазов'ї вони били з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

Також наголошується, що на кордоні Луганської та Донецької областей було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

Бойових втрат внаслідок обстрілів окупантів серед українських захисників за минулу добу немає.