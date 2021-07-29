Бойовики мінували Південне і застосовували ракетні комплекси, міномети й гранатомети

Бойовики на Донбасі вчинили 13 порушень режиму припинення вогню за минулу добу, 28 липня. Вони мінували території дистанційно і обстрілювали українських захисників з ракетних комплексів, мінометів та гранатометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
Недалеко від селища Зайцеве бойовики обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Водяного в районі Донецька ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
А в районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
У напрямку Новотошківського противник здійснював обстріли позицій ООС з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
В районі Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Також в районі Кам'янки окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного на Приазов'ї вони били з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
Також наголошується, що на кордоні Луганської та Донецької областей було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
Бойових втрат внаслідок обстрілів окупантів серед українських захисників за минулу добу немає.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі стягують важку техніку для обстрілів. Там зафіксували зенітні установки і БМП.
Раніше повідомлялося, що через обстріли на Донбасі всього за добу було поранено 7 українських воїнів. Бойовики застосовували ракетні комплекси, гранатомети й артилерію.