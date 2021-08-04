Бойовики мінували Майорськ і обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів

У районі населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А біля Широкиного окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Водяного біля Донецька бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Також в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.