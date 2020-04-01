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Бойовики використовують загрозу коронавірусу для ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС

Новини » Політика     01.04.2020 - 12:07
Бойовики використовують загрозу коронавірусу для ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

За останні дві доби на Донбасі померли двоє українських військових

Російські окупаційні сили використовують глобальну загрозу поширення коронавірусу для ескалації ситуації на Донбасі. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Відзначимо, за минулі дві доби на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинуло двоє українських військових. Ще семеро отримали поранення.

"Активність російських окупаційних сил на Донбасі свідчить про те, що глобальну загрозу коронавірусу вони сприймають як сприятливий час для ескалації", - повідомили в МЗС.

У Міністерстві закликали Російську Федерацію забезпечити припинення вогню на Донбасі, а також повний і безперешкодний доступ до тимчасово окупованих територіях України, в тому числі на ділянці російсько-українського державного кордону.

"Цей крок є не тільки необхідною умовою для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але і важливим елементом глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, в дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН", - відзначили в МЗС.

Раніше з спільним заявою виступили Німеччина та Франція, заявивши, що проросійські сепаратисти на Донбасі перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

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