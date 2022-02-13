RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики з гранатометів стріляли біля Катеринівки на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики з початку 13 лютого один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупаційні підрозділи обстрілювали позиції українських військових з гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Ворожий обстріл зафіксували сьогодні поблизу населеного пункту Катеринівка. Бойовики застосували проти підрозділів Об'єднаних сил станкові протитанкові гранатомети.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики чотири рази порушували "тишу" на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООСДонбасБойовики на Донбасі