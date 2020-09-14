Бойовики з гранатометів стріляли поблизу Пісків та Авдіївки

На Донбасі 13 вересня бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє прес-центр штабі ООС.

Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ЗСУ зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

"У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю не застосовували", - повідомили у штабі ООС.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Військовослужбовці спільно з пожежниками ДСНС ліквідували одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві - неподалік Мар’їнки.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 вересня на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму "тиші".

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі Моніторингової місії ОБСЄ виявили, що бойовики будують нові позиції в Луганській області, що є порушенням умов перемир'я. Зокрема, біля Калиново-Борщеватого обладнані дві траншеї.