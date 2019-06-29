ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики з гранатометів обстріляли Золоте-4

Новини » Надзвичайні події    29.06.2019 - 10:04
Бойовики з гранатометів обстріляли Золоте-4
Ілюстративне фото (Facebook/Bogdan Taranin)

В результаті обстрілу цивільні не постраждали

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації зафіксувала факти обстрілу населеного пункту Золоте-4 з боку російсько-окупаційних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомили в СЦКК, обстріл Золотого-4 стався у четвер, 27 червня, близько 5-ї години ранку. Бойовики з напрямку населеного пункту Золоте-5 вели обстріл із станкового протитанкового гранатомету.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку. Також було зафіксовано вирву від розриву ще однієї гранати на автомобільній дорозі.

"Російсько-окупаційні війська вкотре продемонстрували ігнорування мінських домовленостей та зухвале ставлення до мирного населення", - наголосили у відомстві.

Бойовики з гранатометів обстріляли Золоте-4

 

Нагадаємо, 28 червня російські найманці 32 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Відповідь на ці дії з української сторони спричинила втрати у лавах противника. Українські військові ліквідували трьох бойовиків, та ще стільки ж поранили.

РБК-Україна писало, що бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Інформація про обстріли надійшла 27 червня близько 04:40 години від місцевих мешканців. Постраждалих та поранених серед мирного населення немає.

Бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли сили ООС Полонених українців з Донбасу доставили в Мінськ
Новини України ДонбасООСсводкаобстрелЗолотое
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся