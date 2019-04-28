Бойовики з гранатометів обстріляли українських військових у Кримського

На Донбасі з початку поточної доби за станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксований один провокаційний обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що з 4:30 бойовики застосували гранатомети різних систем по українським захисникам Кримського. Наші захисники дали адекватну відповідь.

Нагадаємо, протягом суботи, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення. Бойовики 13 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог застосовував заборонену мінськими угодами озброєння. За даними розвідки, 27 квітня українські військові ліквідували трьох окупантів, ще шестеро були поранені.

Додамо, в районі проведення операції Об'єднаних сил 26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, поранені двоє українських військовослужбовців. Бойовики обстрілювали українські позиції з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.