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Бойовики з гранатометів обстріляли Кримське, поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 09:08
Бойовики з гранатометів обстріляли Кримське, поранений український військовий
Ілюстративне фото (turchynov.com)

Військовий знаходиться в задовільному стані

На Донбасі бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил поблизу Кримського, поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в повідомленні ООС в Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїна було оперативно доставлено до лікарняного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - повідомили в ООС.

У відповідь підрозділу ООС застосували вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

"Такі злочинні дії окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За вчора ніхто з українських військових не постраждав.

Також повідомлялося, що 10 травня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих поранено 4 українських військових. Окупанти 15 разів відкривали вогонь по підрозділам збройних сил, випустивши при цьому понад 90 хв.

Теги Новини України ДонбасраненыебойовикиООС
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