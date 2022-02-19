Бойовики готують теракти в ОРДЛО. Розвідка назвала потенційні об'єкти

Список об'єктів мовою оригіналу, на яких бойовики можуть скоїти теракти:
- Філія №4 ЗАТ "Внешторгсервис" - "Енакиевский коксохимпром" (м. Єнакієве);
- Філія №6 ЗАТ "Внешторгсервис" - "Ясиновский коксохимический завод" (м. Макіївка);
- Філія №7 ЗАТ "Внешторгсервис" - "Макеевкокс" (м. Макіївка);
- Шахта "Юний Комунар" (н.п. Бунге);
- ДП "Донецький казенний завод хімічних виробів" (м. Донецьк);
- ВАТ "Концерн "Стирол" (м. Горлівка);
- Хімічне казенне об’єднання ім. В. Петровського (м. Петровське);
- Державне підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка);
- ТОВ "ЭЛИС ВТБ-2";
- ПАТ Торгово-производственная фирма "Полюс"
- Фільтраційні станції.
Список об'єктів в Донецьку мовою оригіналу:
- ООО "ДПЗ";
- ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВИНТЕРПРОМ";
- Гидроузел №26 "Красная звезда";
- ПУ "Донецкгорводоканал";
- ГП "Вода Донбасса" - хлор;
- Петровский водопроводный узел
- ЧАО "Донецкрыба";
- КО "Холод Плюс";
- Хлораторная шахти "им. М. Горького";
- ОП "ДУТППОРЗ";
- ГП "ДУЭК";
- Хлораторная шахти "17-17 бис";
- Хлораторная шахти "Лидиевка";
- Хлораторная шахти "им. Е.Т. Абакумова"
- Хлораторная шахти "им. М.И, Калинина";
- Хлораторная шахти №9 "Капитальная";
- Хлораторная шахти "им. А.Ф.Засядько";
- Хлораторная шахти "им. Челюскинцев";
- Хлораторная ВОК шахти "Заперевальная-2".
Список об'єктів у Горлівці мовою оригіналу:
- Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
- Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
- Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- ООО "Твой производитель";
- ГП "Стирол";
- ГП "Горловский химический завод";
- Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП "Укрхимтрансаммиак".
Список об'єктів у Дебальцеве мовою оригіналу:
- Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список об'єктів у Докучаєвську мовою оригіналу:
- "Государственный резервный фонд ДНР" (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).
Список об'єктів у Єнакієве мовою оригіналу:
- Филиал №4 "Енакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис";
- Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список об'єктів у місті Хрестівка мовою оригіналу:
- Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список об'єктів у місті Макіївка мовою оригіналу:
- Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- ПАО "Торгово-производительная фирма "Полюс";
- ООО "ЭЛИС ВТБ-2";
- Склад хлора ОП "Шахта "Яисновская-Глубокая";
- Очистные сооружения "Шахта "Холодная Балка";
- Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95";
- Очистные сооружения СП "ВОК ЛШ им. В.И. Ленина";
- Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис";
- Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".
Список об'єктів у місті Харцизьк мовою оригіналу:
- Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8";
- Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка);
- ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрэс);
- Очистные сооружения ПУ "Зугрэсводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрэс).
Список об'єктів у місті Шахтарськ мовою оригіналу:
Список об'єктів у місті Амвросіївський район мовою оригіналу:
- Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".