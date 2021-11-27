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Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинув український військовий

Автор: Анна Полисученко

Бойовики за добу двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 26 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 27 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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ООС