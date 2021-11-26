Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув військовий

З початку доби в районі ООС, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців. Внаслідок обстрілів загинув захисник України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті 22 липня 2020 року у рамках ТКГ, бойовики Росії двічі порушили "тишу", а саме:
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - пише пресслужба.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, аби змусити ворога припинити обстріли.