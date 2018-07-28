Бойовики на Донбасі втопили танк, - розвідка

За даними розвідки, до втрат військової техніки призводить низький рівень підготовки противника

Бойовики одного з підрозділів на окупованому Донбасі під час навчань втопили танк. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

За словами Гуцуляка, на окупованому Донбасі низький рівень підготовки особового складу незаконних збройних формувань призводить до втрат озброєння і військової техніки. Зокрема, під час проведення навчань із подолання водної перешкоди бойовики одного з підрозділів російських окупаційних військ втопили танк.

"Окупанти намагаються приховати цей інцидент від своїх кураторів", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що на окупованому Донбасі три підлітки підірвалися на замінованому кладовищі, двоє з них загинули на місці. Зазначимо, днями сепаратистські засоби масової інформації повідомляли про загибель 17-річного хлопця і 18-річної дівчини в результаті підриву на міні в селищі Мічуріна під окупованою Горлівкою Донецької області. За даними української розвідки, бойовики використовують заборонені протипіхотні міни.