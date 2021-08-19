Бойовики на Донбасі посилили обстріли, загинув військовий

За минулу добу, 18 серпня, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню тричі. Однак сьогодні вранці вони посилили обстріли українських позицій на Донбасі.

У районі Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. У район Водяного на Приазов'ї стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Недалеко від Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за 18 серпня не було.

Однак станом на сьогоднішній ранок скоєно ще 3 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї, а в районі Кримського обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Також в районі Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що на обстріли бойовиків наші воїни відповідали взаємністю.