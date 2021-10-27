Бойовики на Донбасі посилили обстріли, б'ють з артилерії: один боєць загинув, один поранений

За минулу добу окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому 6 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Гранітного російські найманці чотири рази вели вогонь з артилерії 122-го калібру. Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл позицій ООС з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Крім того, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм", - йдеться в повідомленні.

У районі Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

У бік Кримського окупанти били з артилерії 122-го калібру.

У напрямку Травневого найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.

Біля Зайцевого велися обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських бійців біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Павлополя бойовики задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В результаті обстрілів окупантів один боєць Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Ще один військовослужбовець отримав поранення. Він знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Також сьогоднішнім ранком, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії 122-го калібру в районі Гранітного.

Втрат за сьогоднішній ранок у лавах ООС немає.