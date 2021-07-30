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Бойовики на Донбасі стріляли з гранатометів і запускали безпілотник

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 липня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Ворожий обстріл був зафіксований біля Водяного, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, в Луганській області був виявлений проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні

При цьому наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 липня, бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

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