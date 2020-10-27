Бойовики на Донбасі перевіряють стан своїх полігонів, - розвідка

На Донбасі керівництво російських окупаційних адміністрацій перевіряє стан розбудови полігонної інфраструктури. У першу чергу перевіряють обладнання пунктів управління, казармовий фонд та захисні фортифікаційні споруди від високоточної зброї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, інспекція здійснюється за вказівкою російських кураторів. Також в українській розвідці зазначають, що в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ завершилася підготовка до командно-штабних навчань з територіальної оборони.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, однак бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Крім того, командування російсько-окупаційних військ проводить комплексну підсумкову перевірку за підсумками 2020 року.

Також раніше РБК-Україна писало, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна готова дати потужну відсіч Росії, якщо РФ зважиться на ескалацію.