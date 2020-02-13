ru
ua

Бойовики на Донбасі застосували заборонені Мінськом гранатомети і міномети

Новини » Надзвичайні події   

За добу на Донбасі зафіксовано три обстріли

Протягом минулої доби,12 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що противник вів вогонь по українських позиціях із міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч з Новотошківським, Оріховим та Південним.

"Вчора, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську 12 лютого практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів. Йдеться про ділянку в районі населеного пункту Гнутове.

Через непогоду в Україні знеструмлено більше 200 населених пункти Пристайко: Італія запевнила Україну у підтримці в протистоянні агресії РФ
Читати всі новини