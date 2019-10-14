Бойовики на Донбасі застосували заборонені гранатомети і міномети

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом поточної доби, 14 жовтня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Сообщаемся, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив шість обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького, Лебединського, Водяного, Досвідченого. Тут бойовики застосували автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя, озброєння БМП-1.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного за напрямом Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Протягом поточної доби в результаті обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, контрольовані Росією незаконні збройні формування зірвали процес розведення сил і засобів на Донбасі, обстрілявши українські позиції поблизу Золотого.