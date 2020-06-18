Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння

Сьогодні, 18 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики під час обстрілів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріли були зафіксовані недалеко Мар'їнки і в районі Авдіївки.

Крім того, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Кримського і поруч з населеним пунктом Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"З початку сьогоднішньої доби втрат серед наших захисників в результаті ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня бойовики здійснили 14 обстрілу загинув один український військовий.

Крім того, стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця.