Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових з гранатометів

На Донбасі протягом поточної доби, 20 жовтня, збройні формування РФ і її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Золотого-4 за напрямом Первомайська, Горіхово за напрямом Золотого-5. Тут бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети.

протягом поточної доби в результаті обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, поранений один військовий.