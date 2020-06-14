У неділю, 14 червня, бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з міномета, БМП, гранатометів. Від початку поточної доби до полудня російсько-окупаційні війська найбільшу активність проявляли на Луганському напрямку.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Так, тричі з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил в районі Луганського.

Крім того, з боку населеного пункту Золоте-5 супротивник двічі, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї противник відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного, а захисників Горіхового обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

На Донецькому напрямку близько 7 годин ранку ворог 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь на підступах до Авдіївки.

"Військовослужбовці Збройних Сил України для припинення цих обстрілів рішуче і максимально жорстко задіяли не заборонені чергові вогневі засоби. Втрат в лавах Об'єднаних сил не допущено, наші підрозділи надійно тримають ситуацію під контролем. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня в результаті обстрілу на Донбасі загинув український військовий, двоє отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що окупований Донбас повністю залишився без української зв'язку.