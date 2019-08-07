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Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатомету

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 13:52
Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатомету
Іллюстративне фото (facebook com pressjfo news)

Окупанти застосували також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю

Упродовж останніх годин бойовики на Донбасі здійснили 2 обстріли на Луганському напрямку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

З автоматичного гранатомету були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського. Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів українських військ, обладнаних неподалік Південного.

"За наявною інформацією,від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових. Після цього Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну та попросив його вплинути на бойовиків.

Крім того, український президент закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Він уже анонсував переговори з Макроном і Меркель.

Зеленський подзвонив Путіну через загибель бійців на Донбасі Доба на Донбасі: четверо військових загинули, один поранений
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