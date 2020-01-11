Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із міномету та гранатометів

Бойовики на Донбасі у суботу, 11 січня, обстріляли сили ООС із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм та гранатометів. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Зазначається, що упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

"Зі 120-мм міномету противник випустив 3 міни по нашим позиціям поруч з Красногорівкою та зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривав вогонь по позиціям українських захисників поблизу з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - підкреслюється у повідомленні.

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів

Вказано, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, в ході обстрілів з боку збройних формувань РФ на Донбасі за минулу добу 10 січня поранені троє військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна раніше, 9 січня на Донбасі були поранені 4 українських військовослужбовців, ще один військовий загинув.