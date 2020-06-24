Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з важкого озброєння

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Захисники використали не заборонені чергові вогневі засоби та припинили збройні провокації окупантів

Від початку доби збройні формування Російської Федерації вже тричі обстрілювали позиції українських військових. Від початку доби бойових втрат серед захисників немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, після опівночі бойовики почали обстрілювати позиції Об'єднаних сил біля Широкиного. Вони використовували міномети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Невдовзі російські окупаційні війська почали вести вогонь по оборонних укріпленнях захисників біля Старогнатівки зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, бойовики активізувались на Луганському напрямку. Вони вели вогонь по позиціях ООС в районі Хутора Вільний. Під час обстрілів окупанти застосовували станкові та ручні протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру і стрілецьку зброю.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил задіяли проти окупантів не заборонені чергові вогневі засоби та припинили збройні провокації.

Нагадаємо, обстановка на Донбасі протягом минулої доби, 23 червня, не була спокійною, та все ж кількість обстрілів з боку бойовиків знизилась.

Додамо, на Донбасі продовжується розведення військ та розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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Автор: Андрій Козловський