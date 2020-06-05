Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з протитанкових гранатометів

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції. Під час обстрілів окупаційні війська використовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики активізували обстріли по українським позиціям поблизу Новоолександрівки з 4:40, які тривали протягом 20 хв зі стрілецької зброї. Крім того, російські окупаційні війська з 7:55 до 8:22 вели вогонь по позиціям підрозділів Об’єднаних сил неподалік Павлополя, використовуючи при цьому станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Як зазначається, українські військовослужбовці вогнем у відповідь припинили збройні провокації окупантів. Від початку доби втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі збройні формування Російської Федерації за добу порушили режим "тиші" 14 разів, застосувавши серед решти озброєння протитанкові ракетні комплекси (ПТРК).

Крім того, нещодавно проросійські бойовики на Донбасі замінували ділянку в Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".