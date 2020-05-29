Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з кулемета і гранатометів

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції ООС. Обидва обстріли були здійснені на Донецькому напрямку з кулемета і гранатометів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики вели вогонь вночі біля населеного пункту Богданівка з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Інший обстріл бойовики здійснили близько 11:00 неподалік Старогнатівки. Тоді вони обстріляли позиції ООС з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Як зазначається, українські військові на обстріли окупантів відповіли адекватно зі зброї дозволеної Мінськими домовленостями. Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків, втрат серед українських захисників немає.

Зазначимо, вчора було засідання Тристоронньої контактної групи між Україною, Росією та ОБСЄ. Під час відеоконференції українська делегація наголосила на необхідності дотримання режиму тиші. Крім того, вони наполягли на необхідності забезпечення з боку російської сторони доступу СММ ОБСЄ задля фіксації можливих порушень режиму тиші.

Нагадаємо, на Донбасі 28 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що українські підрозділи збили російський безпілотник, який здійняли у повітря бойовики.

Крім того, вчора під час засідання Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на обмін полоненими.