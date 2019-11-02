Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з гранатометів і мінометів

На Донбасі протягом поточної доби, 2 листопада, збройні формування РФ і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомлять пресс-служба ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Новогригорівки, Талаковки, Авдіївки і Водяного. Тут бойовики застосували міномети калібру 120 мм, станкові автоматичні гранатомети, РПГ, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій біля Новозвановки і Новолуганского. Тут бойовики застосували ручні протитанкові і автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

В даний час тривають заходи по розведенню сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, російсько-окупаційні сили 13 разів відкривали вогонь по українським військовим на Донбасі. Під час обстрілу найманці застосовували міномети калібру 120 мм. Вчора на Донбасі не постраждав жоден український військовий.