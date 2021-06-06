Бойовики на Донбасі обстріляли бійців ООС з мінометів та гранатометів
Бойовики на Донбасі станом на 17:00 неділі, 6 червня, продовжують вести обстріли позицій українських захисників. Вони два рази порушили "режим тиші".
"Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.
Підкреслюється, що бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.
"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку на окремих ділянках лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту до СММ ОБСЄ", - поінформували у прес-центрі.
Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. А сьогодні український військовослужбовець підірвався на вибухівці.
Як писало РБК-Україна, українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.
Так, з початку війни на Донбасі в результаті бойових дій загинули понад 200 дітей.