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Бойовики на Донбасі обстріляли бійців ООС з гранатометів, мінометів та вогнеметів

Автор: Юлія Струк

Станом на 17:00 неділі бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли українських військових з гранатометів, мінометів та вогнеметів.

Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

"Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - вказано у повідомленні.

Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік Катеринівки бойовики здійснили обстріл у бік позицій бійців ООС із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - інформують у прес-центрі.

Нагадаємо, вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один військовий. У цілому окупаційні війська вчора 16 разів порушували режим припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 540 порушень припинення вогню на Донбасі. При цьому велика їх частина сталася у Луганській області. Такі дані вказані в звіті СММ ОБСЄ від 14 травня.

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