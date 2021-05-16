Бойовики на Донбасі обстріляли бійців ООС з гранатометів, мінометів та вогнеметів

Станом на 17:00 неділі бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли українських військових з гранатометів, мінометів та вогнеметів.
"Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - вказано у повідомленні.
Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік Катеринівки бойовики здійснили обстріл у бік позицій бійців ООС із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - інформують у прес-центрі.
Нагадаємо, вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один військовий. У цілому окупаційні війська вчора 16 разів порушували режим припинення вогню.
Як писало РБК-Україна, Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 540 порушень припинення вогню на Донбасі. При цьому велика їх частина сталася у Луганській області. Такі дані вказані в звіті СММ ОБСЄ від 14 травня.