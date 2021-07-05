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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з кулеметів і гранатометів

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 5 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу Авдіївки. Окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Також російські найманці обстрілювали українські позиції поблизу Золотого-4. Противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в районі населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 липня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один-отримав поранення.

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ООСДонбас