Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з кулеметів і гранатометів

У понеділок, 5 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу Авдіївки. Окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
Також російські найманці обстрілювали українські позиції поблизу Золотого-4. Противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, в районі населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 липня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один-отримав поранення.