Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

У понеділок, 14 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики двічі обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Ворожі обстріли були зафіксовані в районі Новотошківського. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Також бойовики двічі обстрілювали українські позиції поблизу Водяного, що на приазов'ї. Проросійські найманці вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 червня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Крім того, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали Кремль вивести війська. Там підтвердили, що підтримують нормандський формат і Мінські домовленості.