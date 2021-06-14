RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 14 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики двічі обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі Новотошківського. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Також бойовики двічі обстрілювали українські позиції поблизу Водяного, що на приазов'ї. Проросійські найманці вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 червня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали Кремль вивести війська. Там підтвердили, що підтримують нормандський формат і Мінські домовленості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС