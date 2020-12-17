Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів

За минулу добу на Донбасі бойовики три рази відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Серед бійців ЗСУ втрат немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільно обстрілом протягом усіх діб", - наголошується в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід ворог відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів поблизу Водяноо на Приазов'я.

Одне порушення припинення вогню було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ. У населеного пункту Шуми бойовики застосували станкові і ручні протитанкові гранатомети.

Також з початку поточної доби, 17 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - поблизу Водяного окупанти обстріляли позиції ВСУ з міномета 82-го калібру, підствольного гранатомета і ручного протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, вчора ввечері в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Однак ситуація на Донбасі залишається контрольованою.